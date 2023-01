Carabao Cup 2023: vittorie casalinghe e passaggio del turno per Manchester United e Newcastle

Vittoria agevole e passaggio del turno per Newcastle e Manchester United nei quarti di finale di Carabao Cup 2022/2023. I bianconeri escono vittoriosi per 2-0 dal match casalingo contro il Leicester, con le reti tutte nel secondo tempo di Burn (60′) e Joelinton (72′). Vittoria più ampia, ma arrivata anche in maniera più rischiosa peril Manchester United. Gli uomini di Ten Hag si impongono infatti per 3-0 ad Old Trafford contro il Charlton, ma il match rimane sull’1-0 fino al recupero finale. Qui, alla rete di Antony arrivata al 21′, si aggiungono le due di Rashford, rispettivamente al 90′ ed al 90’+4′. Domani gli altri due match tra Nottingham Forest e Wolverhampton e tra Southampton e Manchester City.