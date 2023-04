Highlights e gol Manchester City-Leicester 3-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 13

Il video con gli highlights e i gol di Southampton-Manchester City 3-1, nel match valevole per la 31esima giornata di Premier League 2022/2023. Finisce 3-1 all’Etihad Stadium e il protagonista è, come sempre, Erling Haaland, che realizza una doppietta fondamentale. Il norvegese dà spettacolo, segnando due reti in poco più di 10 minuti, di cui una su rigore. L’altra rete, che poi è stata quella che ha aperto le marcature, è stata quella di Stones. Gol della bandiera ospite firmata dall’ex Kalechi Iheanacho. Di seguito ecco le immagini salienti.