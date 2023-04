Telecronisti Sinner-Rune, semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023: programma su Sky

Tutto pronto per la tanto attesa sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. L’incontro è programmato sul Court Rainier III come terzo match a partire dalle ore 11:30, e in ogni caso non avrà inizio prima delle 15:30. I due giocatori si affrontano per la seconda volta in carriera a livello ATP e per la prima volta sulla terra rossa: nell’unico precedente, il danese trionfò grazie al ritiro di Sinner nella semifinale dell’ATP 250 di Sofia 2022. L’azzurro, che è terzo nella Race, partirà leggermente favorito visto il suo grandioso stato di forma in questa stagione, ma il danese avrà certamente da dire la sua ed è un avversario più che pericoloso. Il match, come d’altronde tutto il torneo – verrà trasmesso su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW. I due telecronisti saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci.