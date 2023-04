Sinner-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023

Jannik Sinner affronterà Holger Rune nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Prosegue l’incredibile stagione della nostra stella, che ottiene la semifinale 1000 numero tre di fila dopo Indian Wells e Miami. E ora per Jannik ci sarà l’occasione di arrivare nuovamente all’atto conclusivo, dopo quello perso in Florida. Tra lui e la finale nel Principato c’è un teenager, di due anni più piccolo: Holger Rune. Il danese nei quarti ha disposto facilmente di un Medvedev piuttosto scarico dopo le fatiche del match contro Zverev. C’è un precedente, risalente al torneo di Sofia dello scorso anno, quando Jannik fu costretto al ritiro nel terzo set dopo una scivolata. Altre condizioni, ma si trattò di un match molto equilibrato.

Sinner e Rune scenderanno in campo sabato 15 aprile ad orario non prima delle ore 15:30.