Highlights e gol Galatasaray-Sparta Praga 3-2: Europa League 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 29

La partita tra Galatasaray e Sparta Praga, valida per l’Europa League, termina 3-2. Entrambe le squadre terminano la gara in inferiorità numerica, con Icardi che firma il gol del successo al 91′. Il ritorno è previsto per il 22 febbraio. Questi i migliori momenti dell’incontro dell’andata dei playoff.