Europa League, Lukaku: “Buon risultato, li aspettiamo a Roma”

“La cosa più importante era vincere e non ci siamo riusciti, ma il Feyenoord è una squadra che fa giocate molto interessanti. Abbiamo fatto una bella partita e creato qualche occasione. Qui a Rotterdam è un buon risultato, ora li aspettiamo a Roma. Noi non molliamo fino alla fine, in fase di possesso facciamo vedere delle buone cose. La squadra è sempre pronta a dare il meglio, questo è importante“. A dirlo è l’attaccante della Roma, Romelu Lukaku, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Feyenoord. “Per un attaccante non fare gol da un po’ di tempo è sempre difficile, ma ho continuato a lavorare e a fare le cose che mi chiede il mister. Oggi sono stato fortunato perché l’ho colpita un po’ male, ma il movimento era giusto. Il mister vuole personalità con la palla, dobbiamo creare spazi e riempire l’area con tanti giocatori Stiamo crescendo come squadra, stiamo crescendo. Futuro? Non ha senso parlarne ora, sono focalizzato sulla Roma“.