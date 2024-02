Milan-Rennes, Furlani: “Pioli ben saldo sulla nostra panchina, lo ringraziamo sempre”

“Mi aspettavo questa risposta dei tifosi. Non abbiamo mai vinto la Coppa Uefa, dal punto di vista sportivo è importantissimo e onoreremo la competizione”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani a Sky Sport prima del match contro il Rennes in Europa League: “Pioli è fenomenale e lo ringraziamo sempre per quello che ha fatto. E’ saldo sulla nostra panchina. E’ uno dei 5 allenatori che ha raggiunto le 100 vittorie col Milan e ci ha messo solo una partita in più di Ancelotti”.

E sul rinnovo di Giroud e gli altri singoli: “E’ presto per parlarne, ma per lui la porta è aperta se vuole rimanere al Milan. Maignan è uno dei migliori portieri al mondo e speriamo resti a lungo. Il calcio in Italia non è visto come un’industria e questo ci svantaggia rispetto al resto d’Europa. Senza lavorare a livello di sistema non torneremo mai in cima all’Europa, è la triste realtà”.