Argentina, Scaloni verso la Bolivia: “Lautaro Martinez? Faremo qualche cambio”

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta che vedrà l’Albiceleste impegnata in Bolivia nella seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la vittoria di misura sull’Ecuador, il commissario tecnico ha risposto ad alcune domande sui possibili cambi di formazione. In particolare c’è chi si domandava del possibile turno di riposo per Lautaro Martinez, a pochi giorni dal Derby della Madonnina. “Faremo qualche variazione, vedremo – ha chiosato Scaloni – Di Maria e Alvarez possono giocare, la formazione comunque sarà simile a quella che è scesa in campo con l’Ecuador. La squadra è già nella mia testa.”