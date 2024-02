Highlights e gol Borussia Dortmund-Friburgo 3-0: Bundesliga 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 87

Il Borussia Dortmund trova la vittoria sul Friburgo per 3-0 nel match valido per la ventunesima giornata di Bundesliga. Durante il primo tempo, i padroni di casa si portano in vantaggio con una doppietta firmata da Maler, mentre sul finale dell’incontro è Fullkrug a mettere il risultato in cassaforte. Questi i migliori momenti dell’incontro tra le due formazioni: