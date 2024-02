Basket, Eurolega: Bologna soffre contro Monaco e perde 78-81

La Virtus Bologna sfida Monaco nella venticinquesima giornata di regular season di Eurolega, perdendo 78-81. Dopo una prima parte di gara in difficoltà, i bolognesi trovano il ritmo durante l’ultimo quarto, senza però agguantare gli avversari e passare in vantaggio.

Dopo pochi possessi sul parquet, Monaco si porta in vantaggio, con Bologna all’inseguimento per pochi punti. La Virtus non riesce però ad annullare le distanze e la squadra ospite si mantiene avanti sino al termine del primo quarto, che finisce 16-21. Nel secondo parziale, la partita segue un canovaccio simile, con Bologna che fatica a rimanere unita in fase difensiva. Monaco perde pochi palloni e sfrutta ogni spazio concesso dai padroni di casa, allungando il proprio vantaggio di alcuni possessi. Si va a riposo con il tabellone che segna 35-45. Alla ripresa del match, Bologna tenta la rimonta in una prima fase, ma sul finale del terzo quarto Monaco ritrova il ritmo e si mantiene in testa. Mancano solo dieci minuti di gioco, e il punteggio vede i bolognesi sotto per 54-60. Nell’ultimo parziale di gioco, la Virtus è chiamata alla rimonta e non tarda a rispondere. La squadra di casa riesce a trovare il giusto equilibrio per far fronte a Monaco, inanellando un canestro dopo l’altro e trovando il pareggio a pochi minuti dalla sirena finale. Negli ultimi istanti di gioco però Monaco si porta nuovamente in vantaggio e vince per 78-81.