Bundesliga: il Borussia Dortmund piega il Friburgo, doppietta di Malen

Il Borussia Dortmund ha la meglio sul Friburgo per 3-0. I padroni di casa trovano la vittoria nella ventunesima giornata di Bundesliga. La partita porta il nome Donyell Malen, autore di due delle tre reti del match. Malen trova la prima rete dopo sedici minuti in campo e al termine del primo tempo, durante il settimo minuto di recupero, aumenta le distanze, mandando le squadre a riposo sul 2-0. Il secondo tempo non regala ulteriori reti fino agli ultimi minuti, quando Fullkrug penetra tra le file difensive degli ospiti trovando il 3-0 e mettendo il risultato in cassaforte. La partita termina così, con il Borussia che resta agganciato allo Stoccarda in classifica generale.