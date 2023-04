Highlights e gol Benfica-Porto 1-2, Liga Portugal 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Benfica-Porto, sfida valevole per la 27esima giornata della Liga portoghese 2022/2023. La squadra di Schmidt, capolista in campionato e prossima avversaria dell’Inter in Champions League, cede 1-2 in casa contro i diretti inseguitori, che però sono ancora distanti sette punti.