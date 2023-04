Liga Portugal, il Benfica cade contro il Porto in casa: finisce 1-2 al Da Luz

Turno di campionato negativo prima della Champions non solo per l’Inter, ma anche per la sua prossima avversaria. Il Benfica perde in casa per 2-1 contro il Porto nel big match della 27esima giornata e ora i punti di vantaggio diventano sette sulla seconda in classifica. Il match era partito nel migliore dei modi per la squadra di Schmidt, passata in vantaggio con un autogol di Costa. Poi la rimonta da parte del Porto, con il gol di Uribe pochi istanti prima dell’intervallo e quello di Taremi al 54°. 90′ in campo per Joao Mario, mentre Rafa Silva è stato sostituito a pochi minuti dalla fine. Da segnalare l’infortunio per il terzino sinistro Bah, uscito al 26° per un problema al ginocchio.