Napoli, Sisal paga in anticipo chi ha puntato sullo Scudetto azzurro

Mancano nove giornate alla fine della Serie A 2022/2023, e dopo la vittoria contro il Lecce al Via del Mare il Napoli è sempre più vicino a diventare Campione d’Italia. Per Sisal gli azzurri hanno già vinto e, proprio per celebrare il meritato trionfo, ha deciso di premiare chi ha creduto nell’impresa di Spalletti e dei suoi ragazzi pagando in anticipo chi ha giocato il Napoli “Vincente Scudetto”.