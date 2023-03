Highlights e gol Arsenal-Everton 4-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Il video con gli highlights e i gol di Arsenal-Everton 4-0, match valido come recupero per la settima giornata della Premier League 2022/2023. Capolista travolgente all’Emirates, che spazza via un Everton troppo debole. a segno Saka, Odegaard e due volte Martinelli. Ecco gli highlights del match.