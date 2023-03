Serie B 2022/2023: il Sudtirol sbanca Benevento, torna a far punti il Brescia

Diventano otto i risultati utili consecutivi per il Sudtirol, che supera per 2-0 il Benevento nella ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023, e sale al quarto posto scavalcando la Reggina. Decisive le reti di Belardinelli al 12′ e Cisse al 59′. Terminano in parità le sfide salvezza tra Como e Perugia, con entrambe le squadre che restano appena sopra la zona playout, e tra Cittadella e Brescia, con le rondinelle che tornano a far punti dopo sette sconfitte consecutive. Prolungato invece il digiuno da gol, con la rete per i lombardi che manca dal 22 gennaio contro il Frosinone. Infine, l’Ascoli supera di misura il Modena grazie a una rete di Mendes.