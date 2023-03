Pagelle Cagliari-Genoa 0-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Cagliari-Genoa 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023. All’Unipol Domus primo tempo non entusiasmante in cui nessuna delle due squadre rossoblu riesce a rompere lo stallo. Nella ripresa ancor meno occasioni e l’unica cosa da segnalare è l’infortunio dell’arbitro Valeri che viene rimpiazzato. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

LA CRONACA

CAGLIARI (3-4-2-1): Radunovic 6; Goldaniga 6 (1′ st Nández 6.5), Dossena 7, Altare 6.5; Zappa 6, Makoumbou 6, Rog sv (13′ pt Kourfalidis 5.5), Barreca 6 (26′ st Azzi 6.5); Luvumbo 6, Mancosu 6.5 (26′ st Pavoletti 5.5); Lapadula 6. In panchina: Aresti, Lolic, Deiola, Millico, Prelec, Capradossi, Obert, Di Pardo. Allenatore: Ranieri 6.

GENOA (3-4-2-1): Martínez 5.5; Bani 6 (1′ st Sturaro 6), Vogliacco 6, Dragusin 6; Sabelli 6, Badelj 6.5, Frendrup 6, Criscito 6.5; Gudmundsson 6 (35′ st Dragus sv), Jagiello 6 (11′ st Haps 6); Puscas 5 (35′ st Salcedo sv). In panchina: Semper, Agostino, Czyborra, Matturro, Lipani, Yalçin, Accornero. Allenatore: Gilardino 6.

ARBITRO: Valeri di Roma 6.5.

NOTE: serata fredda e a tratti leggermente piovosa, terreno in buone condizioni, spettatori 13.520 per un incasso di 159.485 euro. Ammoniti: Rog, Dragusin, Goldaniga, Sabelli, Vogliacco, Makoumbou. Angoli: 6-6. Recupero: 3′, 8′.