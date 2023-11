Highlights Djokovic-Dimitrov 6-4 6-3: finale Masters 1000 Parigi Bercy 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 7

Il video degli highlights del match tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov. Il numero uno al mondo domina la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 e conquista il 97° torneo in carriera nonché il 40° titolo ‘Mille’, di cui il settimo nella capitale francese. Tutto facile per il serbo, che non ha concesso neppure una palla break e dopo 1h39′ ha sconfitto Dimitrov, in lacrime per via dell’occasione mancata. Ecco le immagini salienti.

