Highlights e gol Potenza-Catania 1-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 1

Gli Highlights e i gol della partita del Viviani tra Potenza e Catania, girone C del campionato di Serie C, terminata 1-0. Partita più aperta nella prima frazione coi padroni di casa che partono meglio cercando il gol con più convinzione. Gol che arriva alla mezz’ora col colpo di testa di Caturano, che sarà anche la rete decisiva della partita. Nei secondi 45’ minuti partita più bloccata, con gli ospiti che provano ad agguantare il pareggio ma non riuscendo a rendersi mai realmente pericolosi, col Potenza che porta a casa il match.