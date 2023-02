Highlights Brescia-Cluj 103-84, Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 14

103-84 nel match tra Germani Brescia e U-BT CLuj-Napoca, partita valida per la 14esima giornata di Eurocup 2022/2023 di basket. Grande vittoria dunque per la Germani al Palaleonessa, che permette ai lombardi di salire in classifica nel gruppo A. Il miglior marcatore della gara è Amedeo Della Valle con 22 punti. Ecco gli highlights del match.