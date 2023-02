Highlights Al Ahly-Real Madrid 1-4: semifinale Mondiale per club 2022 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 51

Il video dei gol e degli highlights di Al Ahly-Real Madrid, match valevole per la semifinale del Mondiale per club 2022 in corso di svolgimento in Marocco. Partita equilibrata sino al 42′ quando Vinicius spacca il match e porta in vantaggio i ragazzi di Ancelotti. Il gol dello 0-2 avviene proprio in avvio di ripresa con Valverde, ma l’Al Ahly non demorde e riapre la partita su calcio di rigore con Maaloul. Nel finale anche i gol di Rodrygo e Arribas chiudono i conti e portano il Real Madrid in finale.

