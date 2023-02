Atp Cordoba 2023: Darderi esce di scena al secondo turno, Baez lo sconfigge in due set

L’esperienza di Luciano Darderi nell’Atp 250 di Cordoba 2023 è volta al termine al secondo turno, per mano di Sebastian Baez. Per il secondo giorno consecutivo, nell’ultimo match di giornata – quando in Italia è notte – un tennista azzurro viene sconfitto da un beniamino di casa. 24 ore prima era toccato a Vavassori contro Pella, mentre stavolta è stato il turno del classe 2002, reduce da due belle vittorie nelle qualificazioni e dallo splendido successo ai danni di Gaston al primo turno, il primo in carriera in un main draw Atp. Purtroppo Luciano non è riuscito a ripetersi contro Baez, accreditato della quarta testa di serie, che ha fatto valere la sua esperienza e si è imposto per 6-3 6-4 in 1h26′.

CRONACA – Nonostante l’argentino fosse reduce da una striscia di 17 sconfitte negli ultimi 18 match giocati, a Cordoba ha sfoggiato una discreta prestazione, servendo bene e annullando tutte e tre le palle break offerte. Eppure Darderi può recriminare perché le occasioni per far girare la sfida, nel complesso equilibrata, non sono mancate. Nel primo set ha avuto due chance nell’ottavo gioco per recuperare il break di svantaggio e ripristinare la parità. Nella seconda frazione ha invece avuto una palla break per andare a servire per il set sul 5-4. Purtroppo non l’ha sfruttata ed il suo avversario ha operato il break nel game seguente, portando a casa l’incontro. Poco male per Darderi, che ha vissuto sicuramente un’esperienza molto formativa e può guardare con ottimismo al resto della stagione.