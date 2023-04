Monza-Fiorentina 3-2, Palladino: “Soddisfatti, i ragazzi se lo meritano”

“Devo fare i complimenti alla Fiorentina e a mister Italiano. Abbiamo affrontato una grande squadra, ci hanno messo in difficoltà soprattutto nei primi dieci minuti. Noi abbiamo messo grande carattere e qualità. Siamo soddisfatti, stiamo dando continuità al nostro percorso. Nello spogliatoio ho applaudito i ragazzi, se lo meritano”. Queste le parole del tecnico del Monza, Raffaele Palladino, dopo la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina. “Potevamo fare meglio tecnicamente, abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo – ha detto l’allenatore – Ma è anche merito della fiorentina. Oggi è stata un peccato solo la partenza, ma l’abbiamo ripresa subito e siamo soddisfatti”.

“La giocata sul 2-2? Non l’avevo preparata, è merito dei ragazzi. Le giocate se le trovano loro” ha aggiunto Palladino. E sul futuro: “Non mi va di parlare di contratto, è troppo presto. Io sono concentrato sulla mia squadra. A Monza sto bene, ma parleremo a fine campionato”.