Highlights Alcaraz-Kecmanovic 6-4 6-4 6-0, ottavi Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Alcaraz-Kecmanovic, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Passeggiata di salute per lo spagnolo, che trionfa per 6-4 6-4 6-0 in meno di due ore di gioco e raggiunge Zverev ai quarti. Il serbo ha tenuto botta per i primi due set salvo poi crollare nel terzo – complici le fatiche dei turni precedenti – e subire un sonoro bagel.