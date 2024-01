Pat Rafter innamorato del padel: “Ammiro la complessità del gioco”

Pat Rafter si gode la passione per il padel. A 26 anni è diventato numero 1 al mondo nel tennis. Ora, a 52, vive una seconda vita come ambasciatore fondatore di Padel Australia, ma anche come giocatore di una disciplina che lo ha stregato. “Ho sentito parlare per la prima volta del padel circa 15 anni fa ma inizialmente non pensai a giocare. Circa un anno fa un mio amico mi ha detto che avrei dovuto provarci davvero, così l’ho fatto – ha dichiarato in un’intervista alla FIP –. All’inizio ero piuttosto negato, ma ho imparato in fretta le basi. Sono molto fortunato ad avere un vicino che ha un campo da padel: è Matt Barrelle, che ha contribuito a portare il padel in Australia. Qui non ci sono ancora molti campi, ma l’interesse sta crescendo”. E aggiunge: “Ammiro la complessità del gioco, è un incrocio tra squash e tennis ma, come sto vedendo, è più importante avere abilità difensive che di attacco e questo lo devo imparare. Onestamente pensavo che avrei spazzato via un giocatore di padel con forti volée e smash, ma mi sbagliavo”.