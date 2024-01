Udinese-Milan, Polizia visiona filmati telecamere. Ansa: insulti circoscritti a pochi spettatori, emergono difficoltà

Proseguono le indagini in merito ai fatti del Bluenergy Stadium, con il portiere del Milan Mike Maignan vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi della squadra di casa. Al fine di individuare i responsabili, la Polizia sta visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza e sta ascoltando gli steward in servizio nella zona di campo alle spalle di Maignan. Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono però emerse delle complessità poiché gli insulti razziali sono circoscritti a una manciata di spettatori. Ergo, senza qualche testimone che indichi con chiarezza le persone che hanno offeso il portiere francese, rischia di essere difficile risalire ai responsabili. Gli investigatori avrebbe comunque intenzione di ascoltare anche alcuni audio, che potrebbe risultare utili per fare chiarezza