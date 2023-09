Highlights Alcaraz-Arnaldi 6-3 6-3 6-4, ottavi di finale US Open 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights del match tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi, valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023. Come da pronostico, ad ottenere la vittoria è stato lo spagnolo, capace di imporsi in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 e staccare il pass per i quarti. Arnaldi però merita solo applausi per come ha giocato contro il numero uno al mondo nonostante l’impegno proibitivo. Matteo saluta dunque New York a testa alta, mentre Alcaraz attende uno tra Jannik Sinner e Sascha Zverev.