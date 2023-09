Germania: Fullkrug ai box, convocato Muller

La nazionale tedesca ha convocato Thomas Muller per la prima volta dai Mondiali del Qatar. L’attaccante del Bayern aveva fatto intendere che l’esperienza ai Mondiali sarebbe stata la sua ultima avventura con la nazionale, ma quasi otto mesi dopo, la situazione è cambiata. Con Niclas Fullkrug fermo per infortunio, la Germania ha convocato Muller per giocare prima la partita contro il Giappone, a Wolfsburg, poi l’amichevole contro la Francia che si terrà il 12 settembre a Dortmund.