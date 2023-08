Hellas Verona-Roma, brutto colpo alla testa per Zalewski: costretto al cambio, entra Karsdorp

Finisce al minuto 51 la sfida tra Hellas Verona e Roma per Nicola Zalewski. Un brutto colpo alla testa per il giovane calciatore giallorosso in seguito ad un contrasto aereo con l’autore del primo gol della serata Duda. Subito intervenuto lo staff sanitario per prestare soccorso al laterale sinistro di Josè Mourinho, che per fortuna ha lasciato il campo sui suoi piedi. Zalewski però non è stato in grado di continuare: al suo posto Karsdorp.