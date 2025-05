Le TYR Pro Swim Series di Fort Lauderdale si aprono nel segno di Katie Ledecky. La nove volte campionessa olimpica ha riscritto ulteriormente la storia, andando a vincere i 1500 stile libero femminili con quasi 40 secondi di vantaggio, stampando il tempo di 15:24.51 che rappresenta il secondo miglior crono della storia, superiore solamente al record mondiale della stessa statunitense nel 2018 (15’20″48). Ledecky, che detiene i 22 tempi più veloci della storia in questa specialità, ha doppiato quattro delle altre nove nuotatrici in gara e ha preceduto Jillian Cox (16:04.13) e Kate Hurst (16:14.26) sul podio.

“Sono piuttosto carica – le parole riportate da Usa Swimming -. Mi sono allenato molto bene e mi sentivo bene in vista di questa gara, ma non si sa mai. Non è che sia la gara più importante dell’anno o qualcosa del genere, volevo solo che il mio tempo fosse il migliore della stagione. Sono davvero entusiasta”. L’ultima sconfitta di Ledecky nei 1500 metri stile libero risale a quando aveva 13 anni, contro la diciassettenne Kaitlin Pawlowicz, ai Campionati della Potomac Valley del luglio 2010, nella sua città natale, nel Maryland.

Ledecky tornerà in acqua giovedì nei 400 metri stile libero. Al via ci sarà anche la canadese Summer McIntosh, che ha vinto tre ori individuali ai Giochi di Parigi. Una sfida tra la seconda e la terza donna più veloce della storia nei 400 metri stile libero: Ledecky e McIntosh hanno rispettivamente conquistato bronzo e argento a Parigi, dietro all’australiana Ariarne Titmus, detentrice del record mondiale.

Finke domina al maschile

Sorrisoni anche per un altro olimpionico, nonché compagno di allenamenti di Ledecky. Bobby Finke ha vinto i 1500 metri stile libero maschili con il tempo di 15:20.47: si tratta della sua prestazione più veloce in stagione. “È stato il mio tempo più veloce in questa stagione, e questo significa molto per me. È sempre bello fare un buon tempo ed è stato fantastico vedere cosa ha fatto Katie (Ledecky) prima che io nuotassi. È stata una giornata fantastica per noi. Questo posto è assolutamente meraviglioso, Fort Lauderdale è fantastica e la piscina è magnifica. Mi sto divertendo molto e sto anche registrando ottimi tempi. Ora posso godermi i prossimi giorni. Domani e venerdì ho un paio di gare divertenti, e sabato tornerò a uno dei miei obiettivi principali con gli 800″.