Milan-Torino: calo di illuminazione: si spengono alcune luci a San Siro e i tifosi usano i cellulari

Atmosfera soffusa per un paio di minuti al Meazza. Si sono infatti spenti alcuni fari a San Siro durante il secondo tempo di Milan-Torino, l’arbitro Mariani ha interrotto per un attimo il match ma ha deciso di riprendere nonostante il vistoso calo di illuminazione. Luci a San Siro, cantava Vecchioni, ce n’è qualcuna in meno del previsto e i tifosi reagiscono a modo loro, usando i cellulari come ai concerti.

A tymczasem ciemność na San Siro, zgasła część reflektorów 👀 #włoskarobota pic.twitter.com/30OlkJNXxF — Pilox (@PiloxLP) August 26, 2023