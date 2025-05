La giornata di oggi, giovedì 1 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. In campo Europa e Conference League con l’andata delle semifinali. La Fiorentina di Raffaele Palladino va a caccia della terza finale. Fischio d’inizio alle 21.00 a Siviglia contro il Betis. In contemporanea anche Djurgarden-Chelsea e, in Europa League, Athletic Bilbao-Manchester United e Tottenham-Bodo Glimt. Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di Madrid. Primo sfida sulla terra tra Casper Ruud e Danil Medvedev e incrocio tra sorprese con Francisco Cerundolo contro Jakub Mensik. I playoff Nba non si fermano. Primi match point per Golden State, impegnata a Houston in gara-5 (ore 01.30), Minnesota, in casa dei Lakers in gara-5 (ore 04.00), e Denver, che può chiudere 4-2 in casa contro i Clippers (ore 22.00).