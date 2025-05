In un panorama calcistico in cui i portieri capaci di fare la differenza sono merce rara, Gianluigi Donnarumma continua a imporsi come uno dei massimi interpreti del ruolo.

Il classe ’99 sta disputando una stagione di altissimo livello, in particolare in Champions League, dove le sue prestazioni stanno risultando decisive per il cammino del Paris Saint-Germain. Parate salva-risultato, leadership e freddezza: Donnarumma sta rispondendo con i fatti a chi ne ha messo in dubbio la continuità negli ultimi anni. I numeri parlano chiaro: in 13 presenze europee ha mantenuto la porta inviolata cinque volte e si è distinto per interventi cruciali nei momenti chiave, confermandosi punto fermo nella squadra di Luis Enrique. Con il contratto in scadenza nel 2026, il futuro dell’ex portiere del Milan resta uno dei temi più caldi del mercato europeo.

Sono numerosi i top club che seguono con attenzione la sua situazione, consapevoli che un’occasione del genere potrebbe non ripetersi. Tra questi, c’è anche l’Inter. La società nerazzurra monitora da tempo Donnarumma e un suo clamoroso ritorno in Italia, sulla sponda opposta di San Siro, avrebbe un peso simbolico e tecnico di portata eccezionale. Intanto, Gigio continua a prendersi la scena nella coppa più importante, dimostrando di essere ancora tra i migliori al mondo.

Il PSG rovina i piani dell’Inter, pronto Carnesecchi

Le prestazioni in Champions League hanno riacceso i riflettori su Donnarumma, e in Viale della Liberazione la suggestione sta prendendo forma. L’Inter, alle prese con il contratto in scadenza di Yann Sommer (giugno 2026), valuta con sempre maggiore attenzione l’ipotesi di affidare la porta a Donnarumma dalla stagione successiva. L’idea di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è chiara: provare il colpo a parametro zero, approfittando della mancata firma sul rinnovo con il PSG. Tuttavia, il club parigino non sembra intenzionato a lasciar partire il suo numero uno senza lottare. Nelle ultime settimane si sono registrati contatti tra le parti, che fanno pensare a una volontà reciproca di prolungare il legame. Donnarumma, del resto, ha sempre dichiarato di sentirsi parte integrante del progetto tecnico del PSG, arrivando a Parigi nel 2021 dopo aver vinto l’Europeo da protagonista con l’Italia.

Nel frattempo, l’Inter si tutela e valuta anche altre soluzioni. In cima alla lista dei possibili eredi di Sommer figura Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, considerato il profilo più futuribile. Un’altra opzione, già interna alla rosa, è Josep Martinez. Arrivato nell’estate 2024, lo spagnolo ha collezionato solo otto presenze stagionali, ma ha sempre fornito prestazioni solide. Non è escluso che possa essere lui il titolare del futuro, se Donnarumma decidesse di restare sotto la Tour Eiffel. La partita è aperta, e anche se nulla è ancora deciso, il nome di Donnarumma resta in cima alla lista dei sogni nerazzurri. Un sogno che, se diventasse realtà, cambierebbe gli equilibri non solo dell’Inter, ma dell’intero campionato italiano.