MOVIOLA – Milan-Torino, Schuurs su Leao: altro rigore col Var

Episodio da moviola in Milan-Torino per il calcio di rigore assegnato col Var ai rossoneri – il secondo della serata – per il fallo di Schuurs su Leao. Dinamica particolare, perché il difensore entra sull’esterno portoghese che si era ormai liberato del pallone crossando in mezzo, ma è evidente il tocco, il pestone, e dunque giusta la decisione del Var che richiama un disattento Mariani. Dal dischetto ancora Giroud.