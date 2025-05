Premessa fondamentale: all’età di 17 anni Pelè vinse da trascinatore il Mondiale con la maglia della nazionale brasiliana, realizzando tre gol in semifinale con la Francia e una doppietta in finale contro i padroni di casa della Svezia. Se Lamine Yamal dovesse riuscire nell’impresa di vincere la Champions League prima della maggiore età, però, realizzerebbe qualcosa di unico nel calcio contemporaneo. Se si aggiunge l’Europeo vinto da protagonista in Germania, ecco che viene fuori l’identikit di un giocatore che a parità di età non avrebbe nulla da invidiare alla legacy di O’Rey. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo l’Inter. Ed eventualmente una tra Arsenal e PSG. “Passeremo sicuramente il turno”, dice lui dopo il 3-3 con l’Inter. La spavalderia è di fatto l’unico segno adolescenziale sfoggiato nella serata da veterano di ieri.

Gli altri big

Leo Messi compì 18 anni il 24 giugno 2005. Nella stagione 2003/04 giocò solamente cinque partite con il Barcelona B, senza mai debuttare in prima squadra. Nella stagione successiva, dopo 7 presenze e 2 reti con la seconda squadra, esordì con Ronaldinho e compagni il 16 ottobre 2004, diventando il terzo giocatore più giovane a vestire la maglia blaugrana e il più giovane a esordire nella Liga. La prima rete coi grandi arrivò il 1º maggio 2005 a 17 anni, 10 mesi e 7 giorni. Anche questo fu un record. Ma questo primato, come gli altri, sono stati spazzati via da Lamine Yamal, che alla soglia dei 18 anni (li compirà il 13 luglio) ha già collezionato 100 presenze con il Barcellona dei big, realizzando 22 reti. Numeri irraggiungibili anche per il giovane Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese esordì in Primeira Liga con lo Sporting il 29 settembre 2002 nella sconfitta contro il Braga (4-2) all’età di 17 anni e pochi giorni dopo (7 ottobre) siglò il suo primo gol. Un altro calcio. Non sempre peraltro la precocità è preludio di successo. Bojan Krkic prima di diventare maggiorenne segnò 12 gol in 49 presenze. Ansu Fati si spinse a quota 41 con 13 reti. Poi entrarono in gioco altre dinamiche: pressione e infortuni, su tutti. La prima non sembra essere un problema per Lamine Yamal.

Il curriculum al compimento dei 18 anni

Leo Messi: 9 presenze, 1 gol (Barcellona)

Cristiano Ronaldo: 20 presenze, 5 gol (Sporting Lisbona)

Bojan Krkic: 49 presenze, 12 gol

Karim Benzema: 11 presenze, 1 gol (Lione)

Kylian Mbappè: 27 presenze, 7 gol (Monaco)

Ansu Fati: 41 presenze e 13 gol (Barcellona)

Lamine Yamal*: 100 presenze, 22 gol (Barcellona)

*Sarà maggiorenne il 13 luglio 2025