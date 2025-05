La Formula E arriva in Europa dopo un avvio di stagione andato in scena tra America e Asia. Il campionato elettrico fa tappa a Monaco, storica cornice delle gare motorsportive che ospita la FE già da diverse edizioni. La Stagione 11 ha portato delle novità anche nel Principato, che per la prima volta sarà palcoscenico di una double header, ovvero di un doppio round. Nel corso del fine settimana tra il 3 e il 4 maggio team e piloti svolgeranno due gare, rispettivamente valide per il sesto e il settimo appuntamento stagionale. Come accaduto in occasione della prima double header della Stagione 11, in scena a Jeddah, la prima gara vedrà l’utilizzo dei pit boost.

Introdotto ufficialmente nella Stagione 11 dopo anni di perfezionamenti, il pit boost è un pit stop obbligatorio di trenta secondi. Durante la sosta, i piloti avranno la possibilità di ricaricare le proprie vetture di 600 kWh, usufruendo così di un aumento del 10% di energia. L’elemento è stato introdotto dalla Formula E per aggiungere complessità alle strategie delle diverse squadre. Nel Mondiale elettrico, dove non è previsto il cambio gomme, i muretti concentrano la propria strategia sull’utilizzo dell’Attack Mode.

FORMULA E, MONACO E-PRIX: GLI ORARI

Il format della double header mette a dura prova le squadre e i piloti, che devono seguire un severa tabella di marcia. A rompere il ghiaccio saranno le prime due sessioni di prove libere, in programma per sabato 3 maggio, rispettivamente alle 07:30 e alle 09:10. Poco più tardi, alle 10:40, avrà poi inizio la caccia alla pole position. Nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle 15:05, avrà inizio la gara valida per il sesto round. Domenica 4 maggio presenterà un’organizzazione simile. L’unica variazione rispetto a sabato sarà la presenza di una sola sessione di prove libere.

Sabato 3 maggio, prove libere 1: 07:30-08:30

Sabato 3 maggio, prove libere 2: 09:10-09:40

Sabato 3 maggio, qualifiche 1: 10:40-12:03

Sabato 3 maggio, gara 1: 15:05-16:00

Domenica 4 maggio, prove libere 3: 08:30-09:10

Domenica 4 maggio, qualifiche 2: 10:40-12:03

Domenica 4 maggio, gara 2: 15:05-16:00

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Dopo le prime cinque gare di campionato, il primo posto della classifica è occupato da Oliver Rowland. Il pilota della Nissan ha collezionato tre podi, di cui due vittorie, e ha raccolto un totale di 69 punti. Alle sue spalle si trova Antonio Felix Da Costa della Porsche, con 54 punti. Il terzo posto è poi occupato da un’altra Porsche, quella del campione del mondo in carica. Pascal Wehrlein segue infatti il compagno di squadra a quota 51 punti.

Porsche domina il campionato a squadre, che vede la casa tedesca in prima posizione con 105 punti. Seconda piazza poi per la Nissan, a quota 80, mentre la McLaren chiude il podio temporaneo con 67 punti. Infine, Nissan è prima nella classifica costruttori. Il marchio giapponese ha collezionato 146 punti nelle prime gare di questa stagione, lasciandosi alle spalle Porsche, seconda con 120 punti. A chiudere il podio è Stellantis, che ne vanta 85.

LA CLASSIFICA PILOTI