Italia ancora vincente ai Mondiali di doppio misto di curling in corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. Nella penultima giornata del round robin, la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha centrato l’ottavo successo in altrettante partite battendo anche la Svezia di Anna Hasselborg e Oskar Eriksson con il punteggio di 6-4. La vittoria vale anche la qualificazione aritmetica alle semifinali. Sarà dunque ininfluente il risultato dell’ultima gara contro i Paesi Bassi (alle 19:00 di giovedì 1° maggio). Per la coppia azzurra, campioni olimpici in carica, è tempo di pensare alle semifinali, che si terranno nella nottata italiana di venerdì 2 maggio.

La sconfitta invece sancisce l’eliminazione della Svezia dalla competizione: saranno infatti Canada e Scozia a giocarsi i play-off per un posto in semifinale. Tra l’altro le due nazionali saranno impegnate in un importante scontro diretto nell’ultima giornata, che decreterà chi si giocherà i qualification games da seconda e chi da terza qualificata.

La cronaca del match

La coppia azzurra ruba subito la mano nel primo end e si porta avanti 1-0. Nella seconda ripresa arrivano altri due punti per Constantini e Mosaner, mentre gli scandinavi riescono a sbloccarsi soltanto nel terzo end, alla fine del quale accorciano il risultato sul 3-1. Nella mano successiva però i portacolori italiani sono magistrali con l’ultimo tiro e allungano sul 5-1 a metà gara.

La Svezia sceglie di giocare il power play al ritorno sul ghiaccio e si riavvicina con due punti, dimezzando lo svantaggio; gli azzurri però non accusano il colpo, e anzi sul finire del sesto end sfruttano l’ultimo colpo per portarsi sul 6-3. Il duo scandinavo accorcia ancora nella ripresa successiva (6-4), ma Constantini e Mosaner con il power play mettono in ghiaccio la partita nell’ultimo end, che sancisce la vittoria per 6-4.

Curling, Mondiali doppio misto: la classifica aggiornata del gruppo A