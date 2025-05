Doppia operazione clamorosa del club bianconero: l’ex Milan grazie alla partenza del giocatore più forte. E spunta Antonio Conte

All-in Juve su Sandro Tonali. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club bianconero è pronto ad andare all’assalto dell’ex centrocampista del Milan e attuale punto di forza del Newcastle di Howe, fresco di vittoria della Carabao Cup (ovvero di un titolo nazionale dopo 70 anni) e in piena lotta per un posto in Champions nella prossima stagione. Al momento i bianconeri d’Inghilterra sono terzi con 62 punti, a quattro giornate dalla fine e solo due lunghezze avanti il Nottingham Forest sesto.

Per Giuntoli o chi per lui non sarà semplice mettere le mani sul cartellino del classe 2000 di Lodi, nelle ultime settimane tornato sulle prime pagine per la vicenda scommesse. Ricordiamo che sul piano sportivo lui ha già pagato con una squalifica di 10 mesi. Da cui è tornato carico come non mai, ritrovando subito una grande condizione fisica. Tanto che in breve tempo si è ripreso una maglia da titolare nella mediana del Newcastle, diventando determinante per la nuova ascesa di Isak e compagni.

Tonali vuole tornare in Italia? Juve in pole

Non sarà semplice riportarlo in Italia proprio perché è un pilastro dei ‘Magpies’, i quali alle spalle hanno una proprietà che non ha certo bisogno di fare cassa. Parliamo del fondo PIF, ovvero dell’Arabia Saudita. Ma la Juve potrebbe avere come ‘alleato’ lo stesso Tonali, secondo alcune fonti desideroso di tornare a giocare in Serie A. Anche per una rivincita personale.

L’ostacolo stipendio, circa 7 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, potrebbe essere aggirato in qualche modo. Da capire bene, anche perché qui entriamo in ambito fiscale, se potrebbe essere ancora sfruttato o meno il famoso Decreto crescita. Problema, nel caso, dei commercialisti della Juve…

Tonali perfetto per… Conte: Yildiz finanzia il colpo

Tonali verrebbe visto dalla Juventus come il perno su cui poggiare l’ennesimo ribaltone, dando inizio – stavolta per davvero – a un nuovo ciclo con un maggior numero di calciatori italiani. Più identità e attaccamento alla maglia e al club, più possibilità di vincere. Il ventiquattrenne sarebbe il calciatore perfetto per Antonio Conte, il cui nome resta caldissimo – a proposito di ritorni – per la panchina bianconera. Ma questa è un’altra storia…

Ma chi pagherebbe Tonali? Un paio di cessioni, anche se gira voce che il grande colpo possa venir ‘finanziato’ dalla grande cessione. Cioè da Kenan Yildiz, ambitissimo proprio in Premier tra Arsenal, Manchester United e Chelsea. Al lavoro c’è Jorge Mendes, il quale potrebbe portare a Giuntoli offerte da 70/80 milioni di euro. Proprio le cifre che servirebbero per Tonali.