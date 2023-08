Hellas Verona-Roma, regalo di Rui Patricio: Duda ringrazia e segna l’1-0 (VIDEO)

di Redazione 27

Neanche quattro minuti di gioco e la Roma è già in svantaggio a Verona contro l’Hellas di Marco Baroni. A segnare la rete del vantaggio per la formazione di casa è Ondrej Duda, che con un istinto quasi da goleador sfrutta un bel regalo di Rui Patricio. L’estremo difensore portoghese infatti respinge malamente un tiro dalla lunga distanza di Terracciano, fornendo al centrocampista scaligero – il quale brucia in velocità Llorente – la possibilità di ribattere in rete per l’1-0.