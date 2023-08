Milan-Torino, infortunio Sanabria: entra l’ex di turno Pellegri

Brutte notizie in casa Torino per l’infortunio di Antonio Sanabria nel primo tempo della sfida contro il Milan. L’attaccante paraguaiano ha accusato un problema muscolare dopo 19 minuti al Meazza ed è stato necessario il cambio. Da capire se l’entità dell’infortunio sia particolarmente seria o se si è fermato invece in tempo, a ogni modo Juric deve cambiare e inserisce Pietro Pellegri, peraltro ex di turno.