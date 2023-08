Roberto Martini si dedica al relax nel mare di Senigallia, dopo essere giunto oggi a Jesi, la sua città natale, per far visita ai genitori. Nel pomeriggio, l’ex Ct della Nazionale italiana ha raggiunto un lido in compagnia di alcuni amici, all’uscita non ha voluto fare dichiarazioni, soprattutto in merito alla possibilità di guidare la nazionale dell’Arabia Saudita.