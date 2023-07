Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Tammaro Cassandro argento nello skeet

Tammaro Cassandro ha vinto la medaglia d’argento nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L’azzurro dello skeet, sulle pedane gardesane, è entrato in finale col 124/125 +2 e questo gli ha garantito il secondo dorsale nella corsa alle medaglie. Nel round conclusivo si è mantenuto in prima posizione duellando a lungo con Hansen, ma il danese l’ha spuntata 56/60 a 55/60. Sale sul podio anche il finlandese Kallioinen con 47/50. Fuori dalla finale e settimo Gabriele Rossetti, mentre Luigi Agostino Lodde si è fermato in undicesima piazza.

In campo femminile, per appena un piattello Diana Bacosi, già medaglia d’oro e d’argento alle ultime due Olimpiadi, è fuori dalle medaglie, mentre è sotto i suoi standard Martina Bartolomei e al contrario in gran forma Simona Scocchetti, in classifica solo per i punti del Ranking mondiale. Più staccata, invece, Chiara Di Marziantonio, che ha terminato la sua personale gara con 116/125.