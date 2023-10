Haddad Maia-Zheng in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Elite Trophy Zhuhai 2023

Qinwen Zheng sfiderà Beatriz Haddad Maia nella finale del torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai 2023, evento in programma dal 24 al 29 ottobre. Sarà un match di altissimo livello quello che chiuderà l’evento e che metterà di fronte due giocatrici con grandi ambizioni. Zheng ha vinto una clamorosa battaglia in semifinale contro la connazionale Zhu e in caso di vittoria chiuderebbe clamorosamente la stagione in top 10. Dall’altra parte della rete ci sarà però l’insidiosa Haddad Maia, che ha vinto in tre set tutti i match giocati (contro rivali del calibro di Keys, Garcia e Kasatkina) ed è approdata in finale anche in doppio, a testimonianza del feeling con il torneo. Tra le due non ci sono precedenti.

Zheng e Haddad Maia scenderanno in campo domenica 29 ottobre, alle ore 09:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.