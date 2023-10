Slalom gigante maschile Soelden 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

L’orario, il canale e la diretta streaming dello slalom gigante di Soelden 2023, gara d’apertura della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. L’appuntamento è fissato per la giornata di oggi (domenica 29 ottobre) sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. La prima manche andrà in scena alle ore 10.00 mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. L’Italia si presenta al cancelletto di partenza con ben otto atleti: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Gli azzurri proveranno a cercare un piazzamento sul podio, obiettivo storicamente raggiunto solamente da Massimiliano Blardone e Manfred Moelgg (secondi rispettivamente nel 2004 e nel 2012).

SEGUI LA DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

COPPA DEL MONDO 2023/2024: CALENDARIO E TAPPE

Parte ufficialmente la rincorsa allo svizzero Marco Odermatt, vincitore della Sfera di Cristallo nella stagione appena trascorsa. In lizza per la vittoria finale, tra gli altri, anche il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Loic Meillard, lo sloveno Zan Kranjec e il padrone di casa Marco Schwarz. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso il canale di riferimento Eurosport 1. I telespettatori potranno seguire le gare anche su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per gli abbonati). In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo slalom gigante maschile di Soelden 2023 attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i protagonisti.