Designazioni ventiduesima giornata Serie A: Fiorentina-Inter ad Aureliano, Orsato per Lazio-Napoli

Le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sta per cominciare una quattro giorni di campionato molto delicata con partite importanti sia per la lotta Scudetto che per le zone europee senza dimenticare la lotta salvezza che si fa sempre più serrata. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Gianluca Aureliano per Fiorentina-Inter mentre sarà Davide Massa a fischiare in Milan-Bologna. Per Lazio-Napoli dirigerà Daniele Orsato. Ecco tutte le scelte.

LE DESIGNAZIONI DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA SERIE A

CAGLIARI – TORINO Venerdì 26/01 h.20.45

COLOMBO

BINDONI – TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

ATALANTA – UDINESE Sabato 27/01 h.15.00

PICCININI

PERROTTI – TRINCHIERI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARINI

JUVENTUS – EMPOLI Sabato 27/01 h.18.00

MARINELLI

ROSSI L. – ROSSI C.

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: VALERI

MILAN – BOLOGNA Sabato 27/01 h.20.45

MASSA

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: MARCENARO

VAR: GUIDA

AVAR: IRRATI

GENOA – LECCE h. 12.30

PAIRETTO

MASSARA – BAHRI

IV: VOLPI

VAR: SERRA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – FROSINONE h. 15.00

LA PENNA

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

MONZA – SASSUOLO h. 15.00

MANGANIELLO

BACCINI – MINIUTTI

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

LAZIO – NAPOLI h. 18.00

ORSATO

BERTI – MORO

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA

FIORENTINA – INTER h. 20.45

AURELIANO

IMPERIALE – VECCHI

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

SALERNITANA – ROMA Lunedì 29/01 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI