A Sutri, in provincia di Viterbo, si è svolto l’Italian Challenge Open di golf. A trionfare è stato Matteo Manassero, con un totale di 267 (66 65 69 67, -21). Seconda vittoria stagionale di un Challenge 2023, dopo quella arrivata lo scorso maggio in Danimarca. Con questa vittoria Manassero ha ipoticato il suo ticket per il Dp World Tour 2024.