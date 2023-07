F1 GP Gran Bretagna, team radio Leclerc con Marcos: “Non dirmi ordine di arrivo, parleremo di tutto dopo”

Team radio davvero infuocato in casa Ferrari con un Charles Leclerc molto amareggiato per questa gara del GP di Gran Bretagna anonima resa ancor più difficile da degli errori strategici della scuderia. Si apre in radio l’ingegnere di pista del monegasco, Xavier Marcos, che gli chiede se vuole conoscere le posizioni finali, cioè l’ordine di arrivo, che vede il ferrarista nono partendo quarto. Charles non ne vuole sapere: “No. Parleremo di tutto quanto dopo”, è la risposta.