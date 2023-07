Palermo, Corini: “Ambiamo alla Serie A e lotteremo fino alla fine”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Ronzone, presentando la prossima stagione: “L’ambizione è quella di salire in Serie A. Proveremo a fare il miglior campionato possibile per centrare un traguardo così prestigioso. Indossare questa maglia è una grande responsabilità, lotteremo fino alla fine“.

Sui nuovi arrivi di mercato, invece: “Faccio i complimenti a Rinaudo per averli portati a inizio ritiro: si tratta di giocatori importanti. Lucioni e Ceccaroni hanno fatto la Serie A, mentre Mancuso è stato sempre competitivo in B. Vasic è un tuttocampista, la società è stata brava a individuarlo. Insigne? Ci piace molto, ma non mi sembra corretto parlarne prima dell’ufficialità“. Infine, un pensiero sui tifosi: “Sono il cuore della società. Chiedo loro di abbonarsi: più saranno, più noi saremo forti. Dopo il Brescia abbiamo lasciato lo stadio in lacrime, quest’anno avremo una ghiotta opportunità“.