Gold, DP World Tour 2023: in Giappone vince Herbert. 23° posto per Migliozzi

Va a Lucas Herbert l’Isps Handa – Championship, tappa del DP World Tour di golforganizzata in collaborazione con Japan Golf Tour a Omitama. Per l’australiano si tratta del terzo successo sul circuito, arrivato dopo aver superato con un birdie alla seconda buca di spareggio il canadese Aaron Cockerill con il quale aveva chiuso alla pari le 72 buche. Guido Migliozzi, alla settima prova stagionale, ha interrotto la serie negativa di quattro tagli consecutivi subiti reagendo a una falsa partenza grazie ad un ottimo terzo giro. Dopo un 4°giro negativo, però, l’azzurro si è classificato al 23° posto con 274 (-6). Segnali di ripresa però per l’azzurro, che la prossima settimana sarà impegnato nel Korea Championship a Incheon.