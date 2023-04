Milan-Inter, il derby di andata non solo su Amazon Prime: va trasmesso anche in chiaro

Il derby di Coppa fa felici tutti, a parte Amazon Prime Video. Milan-Inter di andata, sfida della semifinale di Champions League, in teoria andrebbe in onda sull’emittente di Bezos, in streaming e in pay, ma la legge Melandri non lascia spazio a interpretazioni e l’Agcom intende far rispettare le disposizioni che prevedono come eventi sportivi ritenuti di interesse nazionale, tra questi semifinale e finale dell’ex Coppa dei Campioni, debbano essere obbligatoriamente trasmessi in chiaro con la più ampia diffusione possibile.

Amazon Prime lo sa, ma sa anche che difficilmente potrà essere accettata un’apertura in streaming gratis dell’evento. Più probabile, anzi di fatto sicuro, che l’emittente debba cedere in sub-licenza i diritti tv della partita a una delle televisioni che può consentire la trasmissione in tv per la platea generalista. E’ dunque asta tra Mediaset (Canale 5) e Sky (TV8) che così trasmetterebbero tutte e due le partite di andata e ritorno, ma c’è il possibile inserimento della Rai, così come di La7 o Discovery (Nove). Amazon attende offerte e ha il diritto di scelta, ma sa anche che in caso di mancato ricevimento di proposte, in via del tutto eccezionale può tenere l’esclusiva. Ma sembra uno scenario poco probabile.